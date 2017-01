La Ford GT développe 647 chevaux... avec un moteur EcoBoost

La Ford GT a vu le jour il y a plus de deux ans au Salon International de l’Auto de Détroit, mais ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons obtenu plus d’informations sur ses spécifications. Propulsée par un moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres, la Ford GT revendique 647 chevaux et 550 lb-pi de couple ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 345 km/h.

