17 destinations épiques que vous n’aviez peut-être pas considérées

La Corée du Sud La Corée du Sud a tout pour plaire à tous les types de voyageurs. Les plus aventureux ne voudront pas rater ses parcs nationaux, ses temples, ses montagnes, ses îles et ses pentes de ski. Envie de décompresser? Offrez-vous un voyage gastronomique à Séoul, ou ressourcez-vous dans la ville côtière de Busan.

L’île Maurice Les eaux turquoise entourant cette petite île de l’océan Indien sont à couper le souffle, et idéales pour les sports nautiques comme le kitesurf. Les «foodies» raffoleront du rhum local et de la cuisine de rue, tandis que les touristes voudront explorer les églises, les temples et les phares de la région. Le morne Brabant, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est évidemment un incontournable!

Le Kazakhstan Les amateurs d’architecture seront comblés, tandis que les explorateurs urbains et de grands espaces trouveront leur compte aux quatre coins de ce pays trop peu visité. Commencez votre périple à Almaty, la plus grande ville du pays, pour ses options de magasinage et ses restaurants haut de gamme. Aventurez-vous par la suite dans les monts Tian et perdez-vous (au sens figuré) au coeur de forêts sacrés d’une beauté exceptionnelle.

Chypre Cette île de la mer Méditerranée regorge de lieux historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. En plus de ses plages dignes de cartes postales, ses lieux magiques dédiés à l’équitation et à la plongée sous-marine, vous voudrez absolument visiter Limassol, la deuxième plus grande ville du pays, pour ses bars et ses restaurants.

La Lettonie Ce joyau de la mer Baltique a des plages de sable blanc immaculé. Sa capitale, Riga, a été nommée capitale européenne de la culture en 2014. Rendez-vous au parc national de la Gauja pour visiter plus de 500 monuments culturels et historiques.

L'Équateur L’Équateur a tout pour les touristes plus aventureux : montagnes, plages, forêts tropicales, volcan. Vous ne voudrez pas non plus rater la vie sauvage des îles Galápagos et la ville historique fortifiée de Cuenca, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les Samoa Volcans, chutes, forêts tropicales, piscines naturelles, des plages à couper le souffle… Bref, un voyage au cœur de la nature entremêlant détente et aventure que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

L'Uruguay Découvrez la culture gaucho sur un ranch situé dans les collines et explorez la campagne à dos de cheval. Faites du surf à la Punta del Diablo, et faites la fête toute la nuit dans les clubs de Punta del Este.

La Namibie Si vous voyagez pour la première fois en Afrique, commencez par visiter la Namibie. Sa vie sauvage, ses parcs nationaux et ses dunes de sable plus grandes que nature vous en mettront plein la vue!

Le Guatemala Vous ne voudrez pas manquer les ruines mayas au parc national Tikal. Le pays regorge de sentiers pédestres à couper le souffle, et une baignade dans les eaux bleues du lac Petén Itzá est également incontournable!

La Papouasie-Nouvelle-Guinée Les amoureux de randonnée pédestre adoreront partir à la découverte de ce pays où la faune est à la fois diversifiée et toujours intacte. Les plages de sable blanc et les régions réservées à la plongée sous-marine vous en feront aussi voir de toutes les couleurs. Il est cependant conseillé de faire affaire avec une agence de voyage, car certaines régions ont un taux de criminalité tout de même élevé.

Terre-Neuve-et-Labrador Pas besoin de quitter le pays pour un voyage épique! Faire du kayak autour des icebergs, plus de 200 sentiers de randonnée pédestre, 22 espèces de baleines à observer entre les mois de mai et septembre, sans oublier le parc national du Gros-Morne... que demander de plus?

La Roumanie Les friands d’histoire voudront explorer ses villes et châteaux médiévaux. Les amateurs de plein air s’aventureront dans les Carpates, tandis que les voyageurs voulant décompresser pourront le faire dans l’un des hôtels tout inclus situés au bord de la mer Noire.

Le Laos Si vous pensiez avoir tout vu au Cambodge et en Thaïlande, le Laos trouvera le moyen de vous surprendre. Après avoir admiré ses chutes d’eau, ses rizières et ses superbes montagnes, le rythme de vie décontracté vous permettra de décompresser et d’apprécier pleinement les 1001 saveurs du pays.

L'Azerbaïdjan La cité fortifiée de Bakou appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. Musées, salles de théâtre, bibliothèques prestigieuses et opéra complètent le portrait d’une capitale riche en histoire et en architecture. Vous voudrez également vous aventurer dans les villages pittoresques au pied du Grand Caucase.

La Slovénie La capitale du pays, Ljubljana, comblera les sens de tous les touristes, tandis que les amateurs d'art, d’histoire et d’architecture seront au paradis peu importe où ils vont.

Les Seychelles Le prince William et Kate Middleton ont célébré leur lune de miel ici. Si ce n’est pas suffisant pour vous convaincre, les 115 îles situées dans l’océan Indien raviront assurément les amateurs de belles plages, avec des accommodations convenant à tous les types de budget.

