Volvo et Mazda remportent les prix technologies de l'AJAC

L’Association des journalistes automobiles du Canada a annoncé jeudi

dernier les gagnants des titres Meilleures nouvelles technologies sécurité

et l’innovation en marge de l’ouverture du Salon International de l’Auto de

Montréal.

En ce qui concerne la sécurité, c’est Volvo avec son dispositif Volvo Pilot

Assist II qui a remporté les grands honneurs tandis que du côté de

l’innovation, c’est le nouveau système Contrôle Vectoriel-G (ou G-Vectoring Control) qui a été couronné.

Le système Volvo Pilot Assist II utilise une série de radars et de caméras

afin d’identifier les dangers potentiels entourant la voiture et ensuite

avertir le conducteur si une collision ou une sortie de route est

imminente. Si le conducteur ne réagit pas, la voiture peut contrôler la

direction, l’accélération ou les freins afin d’éviter un accident.

La technologie est également en mesure de détecter la présence de grands

animaux comme les orignaux, les cerfs et les chevreuils dans un rayon de

200 mètres pour ensuite déterminer si l’animal en question pose un danger

pour la voiture et ses passagers. Si c’est le cas, le système avertit le

conducteur de la présence de l’animal et pourra également éviter une

collision si nécessaire.

Le Contrôle Vectoriel-G de Mazda introduit cette année sur la Mazda3 2017

et bientôt sur le Mazda CX-5 2017 ajuste le couple livré par le moteur dans

le but de réduire les transferts de poids du véhicule et ainsi améliorer le

confort des passagers. De plus, le système a un effet stabilisateur sur la

direction et réduit le nombre de correctifs que le conducteur doit apporter

au volant pour maintenir la voiture en ligne droite.



Les finalistes aux titres de Voiture et Véhicule utilitaire de l’année

aussi annoncés



En plus de dévoiler les meilleures technologies de l’année, l’AJAC a

également annoncé les finalistes pour les titres de Voiture canadienne et

Véhicule utilitaire canadien de l’année. La Hyundai Elantra, la BMW M2 et

la Volkswagen Golf Alltrack se retrouvent finalistes dans le segment des

voitures tandis que chez les véhicules utilitaires, le grand gagnant sera

choisi parmi la minifourgonnette Chrysler Pacifica, le Mercedes-Benz GLC

300 4Matic et le Subaru Forester.

Les deux gagnants seront annoncés en février au Salon International de

l’auto de Toronto.