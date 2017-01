Remuer le couteau dans la plaie. Le nouveau président américain Donald Trump a signé lundi 23 janvier, un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Et comme un symbole, le populiste a pris cette mesure au lendemain du 44e anniversaire de "Roe V. Wade", l'arrêt emblématique de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement en 1973 aux États-Unis.

Mais ce n'est pas ce symbole-là que les internautes retiennent. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Donald Trump a signé son décret en compagnie d'une assemblée 100% masculine, composée du vice-président Mike Pence, du chef de cabinet de la Maison-Blanche Reince Preibus, Pete Navarro, qui dirige le Conseil du commerce national et des conseillers Jared Kuschner, Stephen Miller et Steve Bannon.

As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs pic.twitter.com/dXjfVjnRiX

— Martin Belam (@MartinBelam) 23 janvier 2017