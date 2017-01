ADVERTISEMENT

Si certains aiment la poutine traditionnelle, d’autres aiment y ajouter de la viande, des légumes ou encore des nachos. Ceux-ci seront heureux d’apprendre le retour de la Semaine de la poutine.

Pour une cinquième année consécutive, l’événement gourmand aura lieu du 1er au 7 février 2017 à Montréal.

Une cinquantaine de restaurants de la métropole participeront à cette édition.

Ce nombre est beaucoup plus imposant que les premières éditions. «Au tout début, lorsque nous avons commencé La Semaine de la poutine, notre mission était, et est encore, d’aider à stimuler économiquement les restaurants par le biais de cette idée amusante, délicieuse et aventureuse», explique Thierry Rassam, cofondateur de l’événement. C’est probablement ce qui explique le nombre grandissant de restaurants participants.

Et qu’en est-il pour la suite des choses? « Puisque la poutine est un symbole international de la culture québécoise, notre but est de faire en sorte que l’édition québécoise de La Semaine de la Poutine devienne un festival gastronomique reconnu mondialement, où les foodies des quatre coins du monde se rassembleront éventuellement dans notre province pour prendre part à ce délicieux mouvement culturel et passer une semaine à se gaver de poutine», complète-t-il.

Nouveauté cette année : il sera possible de se faire livrer une poutine avec l’aide du service Foodora. Un prix sera d’ailleurs décerné à la poutine ayant été le plus livrée.

D’autres prix seront également attribués, dont ceux de la poutine la plus créative, la plus populaire et le choix du jury, déterminé par un panel de juges experts en la matière.

Poutine avec hummus, poutine au poulet frit, poutine à la Bourguignon, il y en aura pour tous les goûts.

Pour vous donner l’eau à la bouche, voici quelques images des plats qui vous seront proposés lors de cette savoureuse semaine :