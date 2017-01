Saratoga vient présenter son album «Fleur» en Abitibi-Témiscamingue

ADVERTISEMENT

Le duo Saratoga, dont fait partie la Valdorienne Chantal Archambault, fera une tournée de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est de l'Ontario au cours des prochains jours. Dans la région, Michel-Olivier Gasse et sa compagne présenteront les pièces de leur album Fleur, paru l'automne dernier, à Ville-Marie, Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

Folk apaisant

Fleur, paru le 14 octobre dernier, est le premier album complet du duo. Suite logique des projets musicaux précédents de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, Saratoga présente un folk intimiste, réconfortant, volontairement dépouillé où la guitare acoustique, la contrebasse et les voix constituent la principale instrumentation. Sur disque, des arrangements de cordes et de vents viennent compléter le tout.

Par ailleurs, le groupe a lancé récemment un nouveau vidéoclip pour la chanson titre de l'album. Il s'agit d'une réalisation du Valdorien Serge Bordeleau. On y constate un rythme lent et des scènes du quotidien qui viennent appuyer le ton de Saratoga, d'une simplicité apaisante.

Spectacles séduisants

Lors des spectacles, le public est convié à un tête à tête avec le couple. Depuis les débuts de Saratoga, en janvier 2015, ils ont donné plus d'une centaine de concerts. Et c'est un à un que le duo charme ses fidèles. « C'est juste une espèce de gros... je vais dire le mot crescendo, ça m'énerve un peu [comme expression]. Mais c'est un peu évolutif. Toute la découverte du public se fait de façon vraiment smooth, mais franche en même temps. Il y a des gens qui viennent à nos spectacles. Les gens qui viennent en parlent à leurs amis. Il y a toujours un petit peu plus de monde, mais ça ne part pas en fou. C'est une réception à l'image de ce qu'on veut créer, c'est-à-dire quelque chose d'apaisant et de réconfortant », explique Michel-Olivier Gasse.

Si ce calcul est exact, les admirateurs de Saratoga risquent de se multiplier au cours de 2017. Leur horaire de tournée comprend une trentaine d'arrêts d'ici la fin du mois de mars, dont une dizaine de dates en France, en Suisse et en Belgique.

La tournée qui s'amorce cette semaine sera celle de la rentrée abitibienne de Mme Archambault. Le spectacle planifié à l'Auberge Harricana de Val-d'Or, produit par PapaChat & Filles, promet de porter une signification particulière pour la chanteuse qui présentera ces nouvelles chansons pour la première fois aux siens. Le couple repartira ensuite sur les routes du Québec, puis de l'Europe.

Écrire et chanter l'amour

Sur ses albums solos, Chantal Archambault a souvent écrit à propos de l'amour et des relations humaines. Maintenant que le couple chante ensemble, l'amour est toujours au centre de l'oeuvre, mais le thème doit nécessairement être abordé d'un autre angle. « Ce n'est pas simple, en effet, confirme le contrebassiste. Les chansons qu'on a faites qui parlent de l'autre, ont déjà été écrites. Les chansons qui parlent plus directement de nous, parlent... de nous! C'est-à-dire que ce n'est pas : "Je vais écrire une chanson sur toi". C'est plutôt : "On va écrire une chanson" et il y aura une partie de notre vécu qui va teinter ce qu'on dit dans la chanson. Il y a eu ça auparavant, dans les chansons dans les albums solos de Chantal, c'est beaucoup ça. J'en ai fait beaucoup pour Chantal aussi. »

Succès et reconnaissance

Que ce soit avec son projet Caloon Saloon ou en accompagnant Vincent Vallières ou encore Dany Placard, Michel-Olivier Gasse a une carte de route bien remplie. Pour lui, le succès de Saratoga tient peut-être plus de la reconnaissance que d'une approche populaire ou commerciale. « Ce métier-là, ça fait plus de 20 ans que je le fais. Chantal, ça fait un bon bout aussi. On a eu des bouts rough, des bouts douteux, des bouts un peu dans le Jell-O. Ça te prépare et ça fait en sorte qu'au final, tu es peut-être un peu plus lucide. Il y a peut-être une sagesse qui ressort de ça, sans dire que je suis sage, mais je suis peut-être un peu moins con que je l'ai été », rigole-t-il.

Tournée d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est de l'Ontario de Saratoga: Chez Eugène, Ville-Marie, 25 janvier

Moose Lodge, Sudbury, 26 janvier

Place des arts de Hearst, Hearst, 27 janvier

Auberge Harricana, Val-d'Or, 28 janvier

Pub Chez Gibb, Rouyn-Noranda, 29 janvier

