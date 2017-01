Propagation : Au contact des cheveux et par le partage de casquettes, tuques, écouteurs et brosses à cheveux. Symptômes : Démangeaisons du cuir chevelu. Inspectez bien la racine des cheveux de votre enfant pour les poux et leurs œufs (de couleur blanchâtre). Remède : Un shampooing spécial contenant un insecticide. Procurez-vous également une brosse spéciale à passer dans les cheveux de vos enfants après le shampooing. Prévention : Expliquer à votre enfant d’éviter d’entrer en contact avec la tête de ses camarades et de ne pas partager sa casquette, sa tuque, ses écouteurs ou sa brosse à cheveux avec ces derniers également.

Propagation : Le virus vit dans l’intestin et se propage par les mains lorsque mal lavées et les surfaces contaminées par les excréments. Symptômes : Fièvre, symptômes semblables à ceux de la grippe et de petites cloques remplies de fluide. Celles-ci peuvent toutefois être difficiles à détecter si elles ne se trouvent que dans la bouche de l’enfant. Remède : Acétaminophène et ibuprofène. L’enfant est contagieux et devrait demeurer à la maison aussi longtemps que nécessaire. Prévention : Encouragez votre enfant à se nettoyer les mains souvent. Note : Le virus peut survivre dans les selles de votre enfant jusqu’à deux semaines après la disparition des cloques. Lavez-vous bien les mains après avoir changé une couche ou aidé votre enfant à la toilette.

Propagation : Lorsqu’un enfant infecté se gratte l’arrière-train, les œufs se coincent sous les ongles pour ensuite se propager sur les surfaces avec lesquelles il entre en contact. Les œufs peuvent survivre jusqu’à 2 semaines à l’extérieur d’un hôte. Un enfant peut être infecté simplement en se mettant les doigts dans la bouche après avoir touché une surface infectée. Symptômes : Maux d’estomac, démangeaisons au niveau de l’arrière-train. Les verres peuvent également être visibles sur l’anus de votre enfant la nuit. Remède : Un docteur peut prescrire un médicament vermifuge. Différents traitements sont aussi disponibles en pharmacie. Prévention : Apprendre à votre enfant à se laver souvent les mains tout au long de la journée et à éviter de se mettre les doigts dans la bouche.