ADVERTISEMENT

Pour sa 63e édition qui débutera ce vendredi, le Carnaval de Québec a fait le plein de nouveautés. Des soirées festives et sportives, des spectacles d’humour en plein air, des sites plus diversifiés et animés ponctueront la programmation de ce rendez-nous hivernal incontournable, qui se déroulera du 27 janvier au 12 février.

Quoi voir ? Quoi faire avec la famille ou entre amis ? Voici dix nouveautés ou activités bonifiées à ne pas manquer cette année.

1. Le Camp à Jos

Enfilez votre chemise à carreaux et débarquez au Camp à Jos! C’est LE rendez-vous des jeunes adultes qui y trouveront une ambiance festive mélangeant musique traditionnelle et DJ, en plus de l’Orignal mécanique et du Défi lumberjack (11 février). Situé au parc de la Francophonie, le Camp à Jos sera aussi l’endroit tout indiqué où se réchauffer tout en cassant la croûte, avec des accords bières et saucisses des plus éclatés. (Accès avec effigie)

2. Des graffitis sur le Palais de Bonhomme

Bonhomme a décidément pris un coup de jeunesse cette année et son Palais aussi! Les étudiants en architecture de l’Université Laval ont imaginé un concept franchement novateur pour renouveler le traditionnel Palais de Bonhomme. De plus, les fins de semaine, six artistes muralistes créeront des œuvres graffitis en direct sur les parois du palais. Le Palais de Bonhomme sera aussi le lieu de plusieurs activités sportives, dont une Zumba et un cardio militaire, et du couronnement de la Reine en ouverture le 27 janvier. (Accès avec effigie)

3. Un tailgate précourse en canot



La traditionnelle course en canot du Carnaval aura lieu le dimanche 5 février au bassin Louise du Port de Québec. En nouveauté cette année, les carnavaleux sont invités à braver le froid avant la course en participant au tailgate : camions de bouffe de rue, musique et essai libre de canots sur la neige sont au menu. (Accès libre)

4. Place à l’humour!

Avez-vous votre gobelet ? Ce laissez-passer vous permettra d’assister à la première édition hivernale du festival ComediHa!. Présentés en parallèle du Carnaval de Québec, ce sont plus de 150 spectacles d'humour qui se dérouleront sur sept lieux de la place Royale et du quartier Petit Champlain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur! On ira voir notamment Les Denis Drolet, en tête d’affiche de cette première édition qui se tiendra du 26 janvier au 19 février. (Accès avec laissez-passer/gobelet)

5. Des sculptures sur neige illuminées et gratuites

Le concours de sculptures sur neige attire toujours les foules. En nouveauté cette année : l’accès au site ayant pour thème les 150 ans du Canada, au parc de l’Amérique-française, sera gratuit. Celles-ci seront également illuminées grâce à une animation projetée d'une sculpture de glace en forme du projet Le Phare de Québec. (Accès libre)

6. Encore plus de bulles et de whisky

Affichant complet lors des deux années passées, l’événement partenaire Bulles, Whisky et cie s’agrandit. Ce sont plus de 175 produits et cocktails qui seront disponibles en dégustation sur un étage complet de l’Hôtel Le Concorde, dont un rarissime scotch 1975 vieilli 25 ans en barrique qui sera offert aux détenteurs de billets VIP. De nouveaux kiosques et des classes de maîtres viennent également bonifier l’événement qui se tiendra les 2 et 3 février. Faites vite! Les billets s’envolent. (Accès réservé aux détenteurs de billets)

7. Partout en ville!

Le Carnaval se décloisonne cette année. Quittant les plaines d’Abraham, les festivités se déploieront sur six sites en haute ville, de la place d’Youville jusqu’à la Grande Allée, en arrêtant par la place de l'Assemblée-Nationale pour visiter le Palais de Bonhomme. Tout se fait à la marche, assurent les organisateurs. Pour la première fois, le Carnaval sera présent au parc de l'Esplanade avec un site thématique consacré à la famille. Sans oublier le quartier Petit Champlain et la terrasse Dufferin qui font également partie de la fête avec des activités distinctes.

8. Des fins de soirée aux 3 Brasseurs

Où aller après une journée de plein air ? Aux 3 Brasseurs, bien sûr, qui devient un lieu officiel du Carnaval. Les jeudis, vendredis et samedis soirs, la brasserie proposera des concours de musique New Country et des prestations musicales, le tout en dégustant une pinte de Fléchée, la bière brune à l’érable spécialement brassée pour le Carnaval.

9. Patiner avec Bonhomme

Bonhomme est (pratiquement) partout durant le Carnaval! On pourra notamment le croiser à plusieurs occasions sur la patinoire de place d’Youville, qui s’ajoute aux sites officiels cette année. Le plus : la Boule à neige adjacente à la patinoire sera le théâtre de différents spectacles de chorales, de conteurs et de violoneux. Apportez vos patins! (Accès libre)

10. Un concours de moustaches excentriques

Les Schorem, ces célèbres barbiers hollandais qui ont relancé la mode de la barbe et de la moustache, débarqueront à Québec pour une activité bien spéciale, soit le retour du concours de moustaches excentriques. Gageons que les populaires barbus tatoués attireront les foules le 29 janvier. (Tarif 5 $).