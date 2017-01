ADVERTISEMENT

L'entreprise Omega Laboratories Ltd rappelle quatre lots de produits de charbon activé. Deux lots présentaient une contamination microbienne, alors que les deux autres sont rappelés de manière préventive.

Les produits sont vendus aux hôpitaux et dans les pharmacies. Les lots contaminés pourraient poser des risque à la santé, en particulier à celle des enfants et des personnes au système immunitaire plus faible.

Noms des produits touchés:

Charac-25, lot 8HL, expiration en décembre 2018 (DIN 02056429)*contamination confirmée

Charac-Tol 50, lot 9HL, expiration en décembre 2018 (DIN 00649236)*contamination confirmée

Charac-50, lot 7HL, expiration en décembre 2018 (DIN 00637955)

Charac-Tol 25, lot 10HL, expiration en décembre 2018 (DIN 02060205)

Santé Canada recommande de retourner les produits au point de vente et de consulter un professionnel de la santé si vous l'avez consommé.

Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec Omega Laboratories Ltd.