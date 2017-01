Nominations aux Oscars: premières impressions de Denis Villeneuve

Les yeux gris de Saorise Ronan étaient mis en valeur grâce à l'ombre à paupières foncé et le mince ligneur noir. On aime comment elle a gardé le reste de son visage neutre, pour permettre à ses boucles d'oreilles de briller.

Si nous n'étions pas en amour avec la robe de Jennifer Lawrence, nous avons beaucoup aimé son maquillage et sa coiffure. Son lob était stylé à la perfection et son ombre à paupières bronze était parfaitement agencée aux teintes de sa robe.

On craque pour la lèvre rouge audacieuse de Naomi Watts, mais on aime encore plus son bob asymétrique.