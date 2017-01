Miss Univers Canada donne une leçon à ceux qui critiquent son poids

ADVERTISEMENT

Pour la participante canadienne au concours Miss Univers, Sierra Bearchell, compétitionner sur une scène mondiale ne se résume pas seulement à repartir avec la couronne. C’est plutôt une occasion d’inspirer les jeunes femmes qui ont déjà remis en question leur estime de soi.

Alors que la femme de 23 ans de Moose Jaw, en Saskatchewan, a commencé à recevoir des commentaires négatifs sur son poids sur Instagram, elle a décidé de non seulement fermer le clapet aux trolls, mais elle nous a aussi appris une leçon.

« On m’a demandé récemment : ''Qu’est-ce qui vous ait arrivé? Pourquoi avez-vous pris tellement de poids? Vous perdez des points'', en faisant référence à mon corps bien sûr », a écrit Mme Bearchell, qui est maintenant aux Phillipines afin de concourir pour le titre de Miss Univers 2016.

« Je suis la première à dire que je ne suis pas aussi maigre que je l’étais à l’âge de 16, 20 ou même l’année dernière, mais je suis plus confiante, capable, humble et passionnée que jamais.

My face every time I read your comments and messages. 😁 Thank YOU all so much for your encouragement, support and kind words. ❤🙏🏻 Much love for you all. #confidentlybeautiful #missuniverse 🇵🇭❤🇨🇦 Une photo publiée par Siera Bearchell (@sierabearchell) le 23 Janv. 2017 à 16h04 PST

« Dès que j’ai commencé à aimer qui j’étais plutôt que d’essayer toujours de m’adapter à ce que je pensais que la société voulait que je sois, j’ai pris conscience de nouveaux côtés de la vie. C’est le côté que je tente de mettre de l’avant dans la compétition, a poursuivi l’étudiante en droit de l’Université de Saskatchewan. Cette partie de la vie qui est si rare à trouver: l’estime de soi et l’amour-propre. Nous nous concentrons toujours sur les choses que nous souhaitons, que nous pouvons changer, plutôt que d’aimer tout ce que nous sommes. »

Dans une entrevue avec BBC, la reine de beauté canadienne a dit que sa décision d’apostropher les mauvaises langues avait été motivée par le fait qu’elle veut faire savoir aux femmes qu'il faut être à l’aise avec son corps. Quelque chose que Mme Bearchell a appris à la dure.

It looks like I'm about to walk down the aisle. 👰🏻 I just need a date first. 💁🏻 #missuniverse #confidentlybeautiful Une photo publiée par Siera Bearchell (@sierabearchell) le 23 Janv. 2017 à 6h36 PST

Pour se préparer à un autre concours qui a eu lieu l'an dernier, elle explique qu’elle prenait des mesures drastiques pour rester mince.

« J’ai cédé à la pression de vouloir bien faire, je mangeais très peu et m’entraînais beaucoup. Absolument misérable, a-t-elle dit à la BBC. Je n’étais pas heureuse d’obtenir les résultats que j’atteignais, car on me disait constamment que je pouvais faire plus, que je n'étais jamais assez bonne. »

Depuis, Miss Univers Canada a appris à s’aimer comme elle est, et utilise les médias sociaux pour dire aux femmes qu’elles sont belles.

Et Mme Bearchell n’est pas la seule reine de beauté à repousser les critiques.

En octobre, après qu’un organisateur du concours Miss Grand International a déclaré à Miss Islande, Arna Ýr Jónsdóttir, qu’elle avait pris du poids et l’a encouragé à « arrêter de manger » et à « manger juste de la salade », elle avait abandonné la compétition.

Charity gala event tonight, I'm sure the evening will be lovely ❤️✨ #missgrandiceland #missgrandinternational2016 #missgrandinternational #mgi2016 Une photo publiée par Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) le 15 Oct. 2016 à 15h57 PDT

«Si le propriétaire du concours veut vraiment que je perde du poids et n'aime pas ma façon d'être, et bien il ne me mérite pas dans son top 10», avait affirmé le mannequin.

Le monde a besoin de plus de reines de beauté comme ces dames.