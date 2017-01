ADVERTISEMENT

Mais qu'a bien pu dire Donald Trump pour faire disparaître si rapidement le sourire de la première dame? Depuis lundi 23 janvier, un GIF animé de Melania Trump assistant à l'investiture de son mari intrigue les internautes. Celui-ci montre l'ex-mannequin perdre soudainement son sourire après que Donald Trump semble lui avoir adressé la parole.

Pour beaucoup d'internautes, ce changement d'humeur si soudain aurait simplement été provoqué par le révérend Franklin Graham qui commençait son discours, incitant indirectement à revenir à un ton plus grave. D'autres internautes ont imaginé des hypothèses plus en corrélation avec la mauvaise réputation du président américain, évoquant alors la peur et le dégoût que la première dame aurait selon eux pour son époux.

Mais en voyant la scène d'un autre angle, certains ont cru que Donald Trump ne s'adressait peut-être pas à sa femme, mais à son fils Barron, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Celui-ci semble se faire rappeler à l'ordre par son père et adopte également un ton plus grave. Et quoi qu'il a dit, cela a bien refroidi l'atmosphère.

Plusieurs ont affirmé que le GIF montrait une version inversée de la scène réelle. Melania Trump aurait donc souri lorsque son mari s'est retourné et aurait gardé son sourire quelques instants si on en croit cette thèse.