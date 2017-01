Une première bande-annonce pour le film sur la vie de Britney Spears

ADVERTISEMENT

Un film biographique sur la vie de Britney Spears, qui n’a pas été autorisé par la chanteuse, s’apprête à sortir au petit écran. Lifetime Movies, la boîte de production de films destinés à la télé de la chaîne américaine Lifetime, produit ce T.V. movie qui sera diffusé pour la première fois le 18 février.

Un film pour la télé, ce n’est généralement pas de quoi s’exciter plus qu’il faut, mais dans ce cas on a toutes les raisons d’avoir hâte de voir Britney Ever After: sa relation avec Justin Timberlake, son breakdown et ses cheveux rasés, mais surtout ses prestations dignes de la plus grande pop star de sa génération sont visibles dans cette bande-annonce d’à peine 30 secondes.

