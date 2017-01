Ça y est! On vient enfin d'apprendre quel sera le titre du huitième volet de Star Wars. Roulement de tambour... Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Les derniers jedis en français)!

C'est sur Twitter que Disney a annoncé la nouvelle:

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) January 23, 2017