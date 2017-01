Quelques spectacles d'humour à voir en 2017

ADVERTISEMENT

2017 marquera le début de tournée de plusieurs humoristes. L’expérience et les incontournables (Louis-José Houde, Laurent Paquin, Jean-Michel Anctil, Claudine Mercier, Daniel Lemire et Pierre Verville, etc) côtoieront la relève et les talents en pleine éclosion (Phil Roy, Martin Perizzolo, la bande de La soirée est (encore) jeune, etc). Perdus ou embêtés devant une offre aussi vaste? Suivez notre petit guide, afin de ne rater aucune occasion de rire!

Ils ne sont pas humoristes à proprement parler, et ils ne partiront pas en tournée (peut-être l’an prochain?), mais c’est quand même à eux que revient l’honneur de briser la glace de la scène humoristique au Québec en ce début d’année. On peut s’attendre à tout, mais vraiment à tout, même aux gags les plus cruels, des «petits comiques» de La soirée est (encore) jeune, Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard, Fred Savard et Olivier Niquet, flanqués de leur complice Fabien Cloutier, épaulés par le non moins coloré Serge Denoncourt à la mise en scène. La bande nous livre ses anticipations et prévisions dans tous les domaines en vue de 2017 qui s’amorce. Et ça grince joyeusement! Notre critique ici. Du 17 au 25 janvier, au Théâtre St-Denis.

Phil Roy passe dans la cour des grands. On l’a vu et entendu un peu partout dans les dernières années, à SNL Québec, au Nouveau show, à ALT, à Éric et les fantastiques et, plus récemment, sur le «Divan ta salade» du Beau programme de Véronique Cloutier, où il a effectué une chute qui l’a malgré tout épargné. On connaît sa bonhommie et son côté clown, capable des pires folies. Phil Roy saura-t-il doser sa grande énergie sur scène? En mettra-t-il trop ou pas assez? Le titre Monsieur est-il un leurre ou, au contraire, totalement évocateur? Le jeune homme n’attirera-t-il dans son public que des gens de son âge ou séduira-t-il aussi ses aînés? On a très hâte d’en juger. Présentement en tournée. À L’Olympia, à Montréal, les 24 et 25 janvier et le 10 février, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, les 31 janvier et 1er et 3 février.

Patrick Groulx est présentement en pause de la scène et ne souhaitait pas se lancer dans une grande aventure en solo de plusieurs années, mais l’adrénaline des planches et des gloussements du public lui manquait. Il a donc choisir de s’offrir le cadeau d’une mini-tournée de rodage de nouveau matériel et, bon joueur, il a invité de jeunes humoristes à se produire avec lui. Sam Breton, Matthieu Pepper et Maude Landry ont donc chacun un temps de glace de 15 minutes dans Patrick Groulx et ses p’tits pas fins, tandis que Groulx lui-même fait office de cerise sur le gâteau avec un tour de piste de 45 minutes de contenu inédit en guise de conclusion. Présentement en tournée. À la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 28 janvier, et à L’Étoile Banque Nationale, à Brossard, le 17 février.

Pierre Hébert a frappé un grand coup lors de la mise en vente des billets de son deuxième one man show, Le goût du risque, en demandant aux spectateurs d’avoir, justement, le goût du risque, et de réserver leurs places «à l’aveugle», sans savoir d’avance pour quel humoriste ils allongeaient leurs sous. Belle idée, mais reste à voir si le contenu de Pierre Hébert sera à la hauteur de son opération marketing. Présentement en tournée. Au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 7 au 9 février et les 15 et 16 mars, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 15 février.

Appelez-la par son «petit nom», Claudine. Après tout, ça fait longtemps qu’on la connaît, elle qui traine déjà quatre one woman shows derrière elle, et qui rapplique aujourd’hui avec un cinquième. La dame ne se dénaturera pas dans ce tour de piste tout nouveau, tout beau, dans lequel elle ressuscitera ses célèbres personnages (dont sa «petite fille»), et offrira quelques imitations récemment mises au point et du stand up. Claudine Mercier ira-t-elle chercher de nouveaux admirateurs dans un bassin plus jeune avec ce retour sur les planches? Ses fidèles de la première heure, eux, seront sans doute au rendez-vous. Présentement en tournée. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, les 14, 24 et 25 février, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, les 26 et 27 avril.

Quatre fois sur le métier, Jean-Michel Anctil remettra son ouvrage en 2017 avec, vous l’aurez deviné, un quatrième effort, simplement intitulé Je4n-Michel. Celui qui a tout fracassé il y a quelques années avec sa tournée Rumeurs (532 000 billets vendus) n’avait pas sillonné les routes de la province depuis 2012, lorsqu’il a conclu l’aventure Tel quel. Entre temps, il est surtout allé voir à la télévision s’il y était, en enchaînant les rôles dans Lance et compte, Tranches de vie et 30 vies, entre autres, et en animant Testé sur des humains. Mais l’appel des rires des spectateurs a été plus fort que tout, et le voilà qui revient à ses premiers amours. Dans sa nouvelle œuvre, Anctil jase de quête de la perfection et des illusions qui magnifient tout dans notre société tellement basée sur l’image. Présentement en tournée. À la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 2 au 4 mars et les 9 et 10 juin, et au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 23 au 25 mars.

En voilà un qui n’aura pas de mal à ramener le public dans ses salles. Entre les activités de promotion des deux films dont il tient le rôle principal, Ça sent la coupe et De père en flic II, Louis-José Houde trouvera le temps de commencer à promener sa nouvelle offrande, Louis-José Houde préfère novembre, où il compte faire l’éloge de la lenteur dans des textes plus peaufinés et moins anecdotiques que ses précédents. On lui laissera le temps de prendre son temps, mais on est déjà bien impatients. Début de tournée en juin. À L’Olympia, à Montréal, les 1er, 2, 8, 9, 15, 16 septembre, 6, 7, 13, 14 octobre, 10, 11, 17 et 18 novembre, et les 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 21 au 24 novembre.

Quand il n’est pas occupé à piquer des colères à Expédition extrême et à gérer les commentaires qui en découlent sur les réseaux sociaux, Martin Perizzolo fait du stand up, et il le fait très bien, avec beaucoup d’originalité et un regard unique sur les choses qui nous entourent. Décalé et absurde, ou hyperréaliste et ultra réfléchi, Perizzolo se trouvera probablement quelque part à mi-chemin entre ces qualificatifs avec son premier spectacle officiel, lui qui a jadis testé du matériel sur quelques tribunes ça et là, notamment à Zoofest. On peut s’attendre à tout de l’acteur des Beaux malaises et des publicités des Fromages d’ici, qui a attendu de toucher 40 ans, deux décennies après sa sortie de l’École nationale de l’humour, pour finalement se lancer en solo. Début de tournée en mars. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, le 3 octobre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 9 octobre.

Cet hiver, Louis Champagne se fera remarquer dans les habits rustiques de la passionnante téléréalité Le lot du diable, à Historia, mais aura quand même les deux pieds bien plantés dans notre monde contemporain aux commandes de son tout premier one man show, Champagne pour tous. On ne connaît pas encore vraiment le style et le ton du comédien de 30 vies et de l’inoubliable Minuit le soir dans le «rôle» d’humoriste. Sa prémisse? Tout le monde aurait droit à un peu de champagne, selon lui. Intriguant. Présentement en tournée. Au Théâtre Petit Champlain, à Québec, le 3 octobre, et au Club Soda, à Montréal, le 10 octobre.

Jérémy Demay, avec sa bouille sympathique, ne prévoit pas mettre de côté son ton jovial et bon enfant dans Vivant, son deuxième spectacle. Éparpillé dans mille et un projets, le Parisien d’origine sera tout aussi éclectique dans les thèmes de Vivant, où il abordera de front plusieurs parcelles de notre réalité, nos émotions, notre image, la vieillesse, le sexe et la mort, entre autres notions. Pour rire sans se prendre la tête. Présentement en tournée. À L’Olympia, à Montréal, du 17 au 21 octobre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 29 novembre.

Non, on ne parle pas ici du défunt feuilleton de Janette Bertrand et Jean Lajeunesse, mais bien du septième one man show de François Massicotte, qui a choisi de donner une tangente plutôt conventionnelle à sa nouvelle création en fondant celle-ci sur le fil conducteur de la famille. Papa de quatre marmots, Massicotte parlera ainsi en connaissance de cause. Couples, parents, enfants, grands-parents, toutes les générations en prendront pour leur rhume. Début de tournée en juillet. Au Théâtre St-Denis, à Montréal, les 1er, 3 et 4 novembre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 14 novembre.

Rien de bien neuf sous le soleil pour Guy Nantel, qui poursuivra avec Nos droits et libertés dans la même veine très politique amorcée avec Corrompu, son spectacle précédent. Peut-on rire de tout? Immigration, liberté d’expression, égalité des sexes, opinions religieuses : aucun tabou, aucune controverse n’est à l’épreuve de Nantel, qui ne carbure peut-être pas à l’humilité (il s’autoproclame «l’humoriste social du Québec», rien de moins), mais qui a néanmoins le mérite de bien observer. Début de tournée en août. À la Salle Albert-Rousseau, à Québec, les 31 octobre et 1er novembre, et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, le 7 novembre, et au Théâtre St-Denis, à Montréal, les 10 et 11 novembre.

Utilisons la très galvaudée expression «valeur sûre» pour décrire Laurent Paquin dans notre paysage humoristique. L’homme déplace des foules considérables à chacune de ses animations de galas au Festival Juste pour rire et sa dernière tournée, L’ereure est humaine, s’est soldée avec un bilan impressionnant de 150 000 billets vendus. Dans Déplaire, son quatrième solo, il compte ternir un tantinet son image de gentil garçon. Présentement en tournée. Au Monument-National, à Montréal, du 8 au 11 novembre, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, les 15 et 16 novembre.

Jean-Marie Corbeil et François Maranda ont allié leurs forces pour composer un duo qui, si on se fie aux vidéos sur son site web, versera dans l’humour complètement déjanté: les deux hommes y recréent à leur manière des extraits de films, et c’est purement fantaisiste et absurde. Comment l’univers de ces deux touche-à-tout se transposera-t-il sur scène? On ira certainement jeter un œil. Présentement en tournée. Au Gésu, à Montréal, le 14 novembre, et au Théâtre Petit Champlain, à Québec, le 16 novembre.

Deux vieux routiers, Daniel Lemire et Pierre Verville, prendront la route en tandem cette année (ironiquement propulsés par la maison de production Tandem). Ils sont des amis depuis plus de 30 ans et leurs univers respectifs se marient bien; les personnages de l’un (Lemire) rencontreront les imitations de l’autre (Verville). Qu’est-ce que l’Oncle Georges pourrait bien vouloir dire à Philippe Couillard…? Car on causera sûrement politique dans la prestation de ce duo, dont les deux membres travaillent autant qu’à leurs débuts. Une proposition qui interpellera probablement plus les boomers que les Y, mais qui pourrait s’avérer fort intéressante si Lemire et Verville y exploitent leurs meilleurs atouts. Mise en scène d’un autre artiste aguerri, Denis Bouchard. Début de tournée en août. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, les 16 et 17 novembre, et au Grand Théâtre de Québec, le 28 novembre. Regardez la vidéo qui date, mais qui prouve déjà la complicité sans faille du duo!

Joël Legendre est-il un comédien qui fait de l’humour, un chanteur et danseur qui imite ou un animateur qui fait de la mise en scène? Porteur de tous ces chapeaux, l’artiste a gagné haut la main son droit de partir en tournée avec son propre one man show, où il combinera tous ses hobbys. Legendre s’inspirera de son mini spectacle offert à Zoofest l’été dernier pour concocter Showtime, dont le titre est un clin d’œil à son idole, Dominique Michel, et sa revue Showtime Dominique Showtime. Un melting-pot de variétés qui s’annonce haut en couleurs. Début de tournée en mai. À la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 13 novembre, et au Théâtre St-Denis, à Montréal, les 22, 24 et 25 novembre.

Réal Béland a fait une croix sur son «King des ados», mais son Monsieur Latreille ainsi que son animatrice du Sexe est dans l’enveloppe seront en vedette dans Faire semblant, sa quatrième tournée solo. Plus de stand up, moins de fanfaronneries que dans Une autre planète, sa dernière offrande, et des sujets qui collent à sa réalité de mi-quinquagénaire ne rendront toutefois pas Béland moins déjanté pour autant, à travers un propos qui traitera d’authenticité sous toutes ses formes. Présentement en rodage. À la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 6 janvier 2018, et au Théâtre St-Denis, à Montréal, le 21 avril 2018.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





