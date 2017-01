Martin Matte annonce officiellement un nouveau spectacle

ADVERTISEMENT

Il laissait planer ses intentions depuis un certain temps, mais c’est maintenant officiel, Martin Matte lancera bientôt un nouveau spectacle. Alors que se terminaient définitivement ses Beaux malaises sur les ondes de TVA, dimanche, le populaire humoriste a publié une vidéo sur sa page Facebook pour titiller son vaste bassin d’admirateurs.

Essentiellement, le plus baveux de nos artistes n’y dit pas grand-chose. Non, ce troisième one man show n’est pas encore réfléchi, écrit et peaufiné, et les billets ne sont pas encore en vente, mais on peut déjà se rendre au www.martinmatte.com pour s’inscrire et ainsi recevoir rapidement des nouvelles de Matte et se procurer des billets en prévente lorsque l’instant sera venu.

L’attachée de presse de Martin Matte confiait par ailleurs, la semaine dernière, que ce dernier s’apprêtait à entrer en «retraite fermée» pour plancher sur du nouveau matériel, avec lequel il partira en tournée incessamment.

«Est-ce que le spectacle est écrit, testé, que la mise en scène est faite? Non. Mais, est-ce que j’ai des numéros d’écrits, certains testés, une idée globale du show, peut-être un titre en tête?.... Non plus. Mais ça s’en vient. Et est-ce que les billets sont en vente? Non, mais ça s’en vient aussi», déclare Martin Matte dans son message, avant de s’atteler à une dactylo, puis à un ordinateur pour pondre ses premières lignes.

Martin Matte avait lancé son premier one man show, Histoires vraies, en 2000, et son deuxième, Condamné à l’excellence, en 2007.

