924, route Bel Air, Bel Air, Californie. C’est l’adresse qui fait rêver la toile. C’est que cette maison est la plus dispendieuse sur le marché immobilier américain.

333,5 millions $ (250 millions $ US). C’est le prix demandé pour la somptueuse résidence.

« Billionaire », ainsi surnommée par l’actuel propriétaire de la maison, Bruce Makowsky, est vendue complètement meublée et accompagnée d’une centaine d’œuvres d’art de prestige.

«Ma mission a commencé il y a 5 ans, quand j’ai voulu créer la construction la plus extraordinaire, extravagante et dramatique du monde de l’immobilier, explique-t-il. C’est en me baladant en hélicoptère que j’ai trouvé ce bout de terre dans les montagnes de Bel Air.»

Ce n’est pas la première fois que ce riche homme d’affaires construit de luxueux biens. Il est derrière plusieurs yachts et bateaux.

Avec une vue hors du commun, la maison de plusieurs étages comprend un gym, une piscine infinie, plusieurs chambres à coucher, une salle de massage, une cave à vin, une salle de montre automobile, un bar et une hélisurface… Rien de moins!

Coup de pub ou véritable coup de génie? Monsieur Makowsky a pensé à tout pour qu’on parle de sa piaule; site internet complet, photos aériennes et vidéo faisant le tour du propriétaire. Voyez d’ailleurs par vous-même à quoi ressemble la plus chère maison américaine. Bonne visite!