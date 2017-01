ADVERTISEMENT

Rentrer du supermarché les bras chargés de course, et sur le parking, se diriger vers sa voiture...coiffée d'un superbe et nonchalant lion de mer. C'est ce qui est sans doute arrivé au propriétaire de cette voiture filmée sur un parking de Whidbey Island, près de Seattle (voir la vidéo en tête d'article).

Le majestueux animal, de la famille des otaries dont il est physiquement très proche, en impose: le poids d'un lion de mer (ou otarie de Steller) varie entre 300 et...1500 kilos. Apeès avoir été longtemps chassé pour sa peau, l'animal n'est aujourd'hui plus en danger, et apprécie particulièrement les environs de Seattle pour se reproduire. Sans doute de passage après un bain dans l'océan pacifique voisin, le mastodonte ne semblait pas avoir envie d'interrompre sa sieste, pour la plus grande joie des badauds et de plusieurs centaines de milliers d'internautes qui ont pu découvrir ces images dimanche 22 janvier.