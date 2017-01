ADVERTISEMENT

"Couvrez ce sein, que je ne saurais voir". Kendall Jenner a dû lire Molière ce week-end.

Voilà une astuce qui va séduire plus d'une femme. Kendall Jenner, habituée des hauts transparents, a trouvé la solution pour ne pas dévoiler ses tétons et faire l'objet d'un article dès qu'elle sort sans soutien-gorge.

Dimanche 22 janvier, la jeune mannequin a posté sur son compte Instagram une photo d'elle sur laquelle on la découvre en t-shirt noir totalement transparent. Pour ne pas en dévoiler trop, la demi-sœur de Kim Kardashian a déposé deux étoiles noires pailletées sur ses seins.

👼🏻 A photo posted by Kendall (@kendalljenner) on Jan 22, 2017 at 10:49am PST

L'été dernier, Kendall Jenner avait dévoilé sans le vouloir son percing au mamelon gauche. Avec sa solution, plus question de se laisser trahir par un t-shirt. Et aucun risque de se faire censurer par Facebook et Instagram qui ont toujours du mal avec les mamelons féminins. Pourtant, ces cache-tétons attirent plus l'attention qu'autre chose...