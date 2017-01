L’Antarctique est certainement la frontière naturelle la plus polémique de cette liste, elle est réclamée par diverses pays: France, Nouvelle Zélande, Australie, Royaume Uni, Norvège... Chili et Argentine). Tous ont revendiqué une partie du territoire de ce continent blanc de plus de 14 millions de km2.

La frontière entre la Chine et le Népal est formée par la plus grande montagne du monde (plus de 8800 mètres). L’Everest est le graal de tous les alpinistes qui tentent chaque année de gravir l’impossible montagne. Un jeune randonneur américain, Jordan Romero est d’ailleurs le plus jeune à l’avoir fait à seulement 13 ans.

On se demande toujours de quel côté se trouve les fameuses chutes du Niagara, Canada ou Etats Unis ? Avec une hauteur de 64 mètres et un débit impressionnant, les chutes sont en fait partagées sur deux villes aux noms semblables : Niagara Falls (Etat de New York) et Niagara Falls (Ontario).

A l’autre bout du monde, en Afrique, on trouve ces trésors que sont les réserves de Masai Mara (Kenya) et de Serengueti (Tanzanie). Les animaux se baladent de l’un à l’autre sans se demander s’il existe réellement une frontière et c’est un endroit idéal pour un safari.

C’est l’une des frontières françaises les plus grandes avec près de 400 kilomètres depuis la Méditerranée jusqu’à l’Océan Atlantique. Dans les Pyrénées on trouve des sommets de plus de 3000 mètres comme l’Aneto et le Vignemale. C’est un endroit très aimé par les français et les espagnols, et la principauté d’Andorre est un peu une fusion des cultures.

Si les Pyrénées séparent la France de l’Espagne, les Alpes quant à elles jouxtent l’Italie. Connu en Italie comme le Monte Bianco, avec 4808 mètres d’altitude, le Mont Blanc est sans nul doute le roi des Alpes, en plus d’être l’un des sommets les plus hauts du monde.

Le majestueux Rio de la Plata, formé par l’union des fleuves Paraná et Uruguay, sert de frontière tout le long de l’Argentine et l’Uruguay. Au total, 290 kilomètres entre les deux pays et c’est d’ailleurs le plus large du monde allant jusqu’à 219 kilomètres de large avant de se jeter dans l’Océan Atlantique.

La mer Morte, un lac endoréique de plus de 800 kilomètres carrés, est aussi la frontière entre Israël, la Jordanie et le territoire de la Cisjordanie. On l’appelle mer car sa superficie est en réalité impressionnante et ses eaux extrêmement salées, si bien que l’on peut flotter sans problème en se baignant dedans.

La zone des Chutes d’Iguazu se trouve entre le Paraguay, le Brésil et l’Argentine, mais sert réellement de frontières seulement aux deux derniers. Avec 82 mètres de hauteurs et des centaines de chutes, il faut aller voir les deux côtés, car elles n’ont rien à voir côté brésilien par rapport au côté argentin.

Même s’il est le plus petit des cinq Grands Lacs, le lac Ontario s’étend sur près de 20 000 km2, c’est donc l’une des frontières naturelles entre le Canada et les Etats Unis. Les vues sont superbes, surtout si vous vous approchez de la fameuse ville de Toronto.

Le Danube est le fleuve le plus long de l’Union Européenne et traversent la plupart de ses pays. Il commence dans la forêt Noire allemande pour terminer son parcours dans la mer Noire en Roumanie, après 2888 kilomètres. Cela déterminait également dans le passé les limites de l’Empire romain.