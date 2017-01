Plusieurs forfaits romantiques sont offerts comprenant, entre autres, séance de massage, bouteille d’alcool, petit déjeuner, souper romantique, etc. À partir de 77 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend une nuit d'hébergement, un souper 5 services, un petit-déjeuner américain et une surprise romantique. À partir de 173 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Durant votre séjour, vous aurez droit à un petit déjeuner «gourmet», un souper 4 services, chocolat, fleurs, vin, ainsi que l'accès aux installations de La Brume spa. À partir de 155 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend la nuitée dans la suite Deluxe, un souper 4 services servi dans votre suite ou au restaurant Sinclair ainsi que le petit-déjeuner. À partir de 310 $ pour 2 personnes. Cliquez ici pour plus d'informations.

Vous serez accueillis à votre chambre avec des fleurs et une demi-bouteille de mousseux. Ensuite, apéritif, souper 5 services, déjeuner, diner et l’accès à l’espace de détente (bains nordiques, jacuzzi, piscine intérieure, sauna) et aux activités extérieures (sentier de patinage, raquette, ski de fond) vous feront passer un week-end mémorable. À partir de 168,95 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend une nuit dans une chambre Prestige, petit-déjeuner au lit ou en salle à manger, souper 7 services aux saveurs du terroir, une demi-bouteille de champagne Moët & Chandon, chocolats fins et l'accès à l'Espace Aqua-Détente 4 saisons et aux activités sur place. À partir de 189 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Vous séjournerez dans une suite de luxe où vous seront offerts une bouteille de Prosecco et des fraises au chocolat. Un souper 5 services vous attend le soir, et un petit-déjeuner ou brunch (dépendamment du forfait) le lendemain matin. À partir de 338 $ pour 2 personnes. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait «Romance – Ne pas déranger» le déjeuner, des fraises au chocolat, une demi bouteille de champagne, ainsi qu’un tour de calèche dans le Vieux-Québec. À partir de 465 $ par nuitée. Cliquez ici pour plus d'informations.

Déjeuner, souper romantique, spas extérieurs, location de raquettes, champagne, chocolat… ce forfait est tout désigné pour les couples amants de la nature et de détente. À partir de 170 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend un souper romantique de 5 services au réputé restaurant Panache, petit-déjeuner à la carte, chocolat. À partir de 509 $ pour deux personnes. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend une bouteille de cidre effervescent, douceurs du pâtissier, expérience thermale pour deux au Spa du Verger. À partir de 299 $ pour deux personnes. Cliquez ici pour plus d'informations.

Un séjour burlesque dans une ambiance des années folles vous attend le 11 février. Le forfait comprend notamment un souper 3 services du chef Maxime Désilets-Bélanger. À partir de 395 $ pour deux personnes. Cliquez ici pour plus d'informations.

Le forfait comprend notamment une nuitée dans une suite avec foyer et cuisinette, une bouteille de mousseux, un ensemble sensuel et l’accès au spa nordique. À partir de 149 $ par personne. Cliquez ici pour plus d'informations.