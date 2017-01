ADVERTISEMENT

Le très beau film Nelly - retraçant la vie de Nelly Arvand - signé Anne Émond a pris l'affiche la semaine dernière. Ce biopic raconte les différents visages de l'écrivaine québécoise disparue en 2009: la putain, l'amoureuse, l'écrivain et la star incarnée par Mylène Mackay. Ce sont les créateurs de la griffe UNTTLD qui ont signé les tenues de soirée du film.

« On a été approché par Patricia McNeil, la costumière, pour habillé Nelly "la star".On nous a présenté la palette couleur pour les différentes scènes et l'esprit; l'émotion, qu'on voulait avoir à l'écran. Créer en harmonie avec la direction photo, la direction artistique, la réalisation, sans oublier la comédienne, c'est un processus long, mais satisfaisant. Il faut dire que nous avions une grande liberté. Anne Émond nous a présenté sa vision et de ses envies. On nous a fait entièrement confiance et nos suggestions étaient les bienvenues. Ce fut un réel plaisir de travailler avec Patricia, Anne et Mylène. »

Quelles ont été vis inspirations?

«On s'est inspiré de pièces iconiques de la garde-robe de Marylin Monroe: la robe nue rebrodée de diamants qu'elle a portée pour chanter joyeux anniversaire a Kennedy, la robe métallisée Or dessinée par Travilla, la robe bustier de satin rose lorsqu'elle chante "Diamonds are a girl's best friend". »

Créer pour le cinéma, vous aimez?

«Oui! Le cinéma et l'histoire font partie de notre univers créatif et on adorerait collaborer avec d'autres cinéastes et metteurs en scène!»

Patricia McNeil a été nominée comme meilleure costumière aux Canadian Screen Awards pour ce film.

Merci à Yan Turcotte pour les photos.

