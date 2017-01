ADVERTISEMENT

L'annonce par la Ville de Montréal que tous les lampadaires urbains seront munis de DEL à 3000 K réjouit les scientifiques du Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ) et de l'Observatoire du Mont-Mégantic (OMM).

Un texte d'Alain Labelle

Ce choix diminuera la pollution lumineuse, expliquent-ils. En effet, la lumière émise par une source d’éclairage contenant une forte proportion de lumière bleue est davantage diffusée dans le ciel, et les DEL à 3000 K émettent environ 30 % moins de lumière bleue que celles à 4000 K qui avaient initialement été choisies.

«Par ce choix et en supposant que le flux lumineux installé soit réduit de 66 % au lieu du 50 % comme il était prévu initialement, la pollution lumineuse n’augmenterait pas à Montréal au terme de ce projet de conversion aux DEL.» ― Martin Aubé, du CRAQ et professeur-chercheur du groupe de recherche transdisciplinaire sur la pollution lumineuse du Cégep de Sherbrooke

Le professeur Aubé explique qu’avec les systèmes de contrôle qui seront installés par Montréal, il serait même possible non seulement de limiter l’augmentation, mais bien de réduire la pollution lumineuse en diminuant davantage le flux après 23 h ou minuit.

L’OMM salue donc la décision de la Ville de Montréal, un choix de compromis qui permettra de minimiser la pollution lumineuse.

«Les DEL blanches auraient été une véritable catastrophe pour tous les astronomes amateurs de la grande région de Montréal.»

― Le professeur René Doyon, astrophysicien à l’Université de Montréal et directeur de l’OMM et de l’Institut de recherche sur les exoplanètes

« La décision de la Ville de Montréal est donc une excellente nouvelle autant pour les citoyens que pour les amateurs du ciel étoilé », ajoute le professeur Doyon.

De plus, pour les résidents, ces DEL seront moins éblouissantes et plus chaleureuses que celles qui étaient initialement proposées.

Selon certains chercheurs, la pollution lumineuse trouble le rythme circadien, et cause troubles du sommeil, dépression, cancers et autres maladies cardiovasculaires.

L’exposition prolongée à la lumière dégagée par les lampadaires et les immeubles serait aussi responsable de la baisse de l’acuité visuelle chez les Canadiens.

