Dépenses du député Surprenant: Legault plaide l'erreur de bonne foi

Non, non, pas le poisson (aiglefin). Le terme est synonyme d'escroc. Ironiquement, «escroc» n'est pas à l'index.

Avouez qu'il ne vous viendrait pas à l'esprit de traiter vos adversaires de «sépulcres blanchis». Référence à un tombeau, l'expression trahie sans s'y tromper une éducation classique à l'ancienne. Comme l'explique l'éditorialiste Antoine Robitaille dans son Mots et maux, le terme vient de l'évangile selon saint Matthieu: «Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui, au dedans sont remplis d'ossements de morts et de toute impureté.» Voilà de quoi bien paraître en société.