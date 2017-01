Parfois, rien ne se passe comme on l’avait imaginé. Ça a été le cas pour un homme qui était en train de faire la grande demande à sa copine lors d’un match de basketball à Atlanta.

Lorsque la «Kiss Cam» - cette fameuse caméra qui vise un couple qui doit s'embrasser devant tout le monde lors des matchs de basket aux États-Unis – s’est pointée sur eux, il en a profité pour se mettre à genou et présenter une bague à sa partenaire visiblement touchée. Jusqu’à ce que… son ami vienne tout gâcher.

A fan tried to propose to his girlfriend last night...and then this happened: 😬😬 pic.twitter.com/tCgr0A3ItE

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 22 janvier 2017