Tout le monde capote sur ce condo de «vieille fille» à vendre

Une femme de la Montérégie qui pensait finir vieille fille entourée de ses chats a fait rire les internautes avec sa petite-annonce Kijiji, dans laquelle elle vante les mérites de son condo tout en faisant part de sa vie amoureuse avec humour.

Au lendemain de la publication de l’annonce intitulée «Dire que j’ai failli finir vieille fille», plus de 43 000 curieux avaient cliqué dessus.

Elle y confie tout d’abord avoir été malchanceuse en amour et avoir pris la décision de s’acheter un 3 et demi toute seule «avec-assez-de-place-pour-mettre-toute-mon-linge-pis-mes-souliers-pis-un-grand-bain-podium» à Saint-Basile-le-Grand.

Elle explique ensuite comment il était idéal pour la vielle fille en devenir qu’elle était «à cinq minutes à pied de l’épicerie et du McDo (pour manger mes émotions), de la SAQ et du dépanneur (pour boire ma solitude sur ma terrasse), de l’animalerie (pour nourrir mes chats), d’une pharmacie (pratique pour les lendemains de veille), d’un fleuriste (pour me rappeler qu’y a pas personne qui m’en achète, des hosties de fleurs) pis de la caisse pop (pour me remettre dans face que j’ai pas personne pour splitter les factures). En plus, yé pas trop loin du gym (d’un cas où que j’y rencontre quelque chose de potable) ni du train et de l’autobus (parce que j’aguis ça, conduire à Montréal).»

Si elle se départit de son havre de paix aujourd'hui, c’est qu’elle raconte avoir rencontré «THE prince charmant» et compte s’installer avec lui prochainement.

Et elle termine son annonce en énumérant les raisons pour lesquelles il faut mettre le grappin sur sa propriété en vente à 129 998 $ :

1. Yé proche de toute. Pu besoin de char, c’est hipster ça.

2. Sinon, t’as un parking juste à toé l’gros.

3. Tu peux mettre la salle à manger dans le salon si ça te tente. C’est ça la joie des aires ouvertes.

4. T’as tellement de rangement que tu pourrais sous-louer le gros locker dehors pour un futur coloc nain, si t’as besoin d’arrondir tes fins de mois.

5. Mais ça t’arrivera pas, parce qu’avec mon condo, tu vas devenir propriétaire pour le prix d’un loyer.

6. Le condo vient avec un micro-ondes hotte. C’tu assez hot à ton goût ça?

7. #condolove

En plus d'avoir trouvé l'amour, elle risque de trouver un acheteur rapidement vu la popularité de sa petite annonce.