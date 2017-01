Styles de soirée: Igloofest 2017 en mode festif et stylé (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Ce samedi 21 janvier, notre photographe a vécu une soirée Igloofest festive et stylée.

Cette édition spéciale d'Igloofest s'inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal lors des Hivernales.

2017, Igloofest fête le 375e de Montréal

« Igloofest est ravi de faire partie des célébrations du 375e. Son but a toujours été d'offrir aux Montréalais le contexte idéal pour embrasser leur nordicité en s'amusant en plein cœur de la ville. Cette année, on a l'occasion parfaite de proposer plus d'activités pour inclure encore plus de monde à la fête. On a très hâte de donner le coup d'envoi et d'accueillir un Montréal en fête sur notre site » déclare avec enthousiasme Pascal Lefebvre, président-directeur général et cofondateur d'Igloofest.



« Le succès grandissant d'Igloofest est méritoire ; en misant sur l'hiver, en innovant et rejoignant une clientèle jeune. Le 375e soutient avec joie une édition spéciale de cet événement festif unique au monde. », affirme Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal.