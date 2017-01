Donald Trump recevra Theresa May vendredi à la Maison-Blanche

ADVERTISEMENT

Le président des États-Unis Donald Trump recevra la première ministre britannique Theresa May vendredi à la Maison-Blanche, a annoncé samedi son porte-parole.

"Le président recevra son premier dirigeant étranger" lorsque Mme May "viendra à Washington vendredi", a déclaré Sean Spicer depuis la salle de presse de la Maison-Blanche.

Dans un entretien au Financial Times publié vendredi, Mme May s'est déclarée confiante en l'avenir des relations entre Londres et Washington.

"Des conversations que nous avons déjà eues, je retire la conviction que nous sommes tous deux déterminés à faire progresser la relation spéciale entre nos deux pays et à travailler pour la prospérité et la sécurité de nos peuples des deux côtés de l'Atlantique", a-t-elle dit.

"Je me réjouis de discuter de ces questions et d'autres sujets lorsque nous nous rencontrerons à Washington", a-t-elle ajouté, se disant convaincu que le nouveau président, qui a qualifié l'OTAN d'"obsolète", reconnaitrait "l'importance" de l'Alliance atlantique.

Quelques jours avant sa prestation de serment, Donald Trump a prédit que le Brexit serait "un succès" et annoncé qu'il voulait conclure "rapidement" un accord commercial avec le Royaume-Uni.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter