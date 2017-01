ADVERTISEMENT

Le pilote de rallye et porte-parole du Salon international de l’auto de Montréal, Bertrand Godin, confie ses coups de cœur de l’édition 2017 alors que celle-ci a ouvert ses portes au grand public vendredi 20 janvier.

Sur cette édition, qui se déroule jusqu’au 29 janvier prochain et qui compte plus de 600 modèles de véhicules, Bertrand Godin pointe la présence de 5 premières nord-américaines, de plusieurs prototypes et voitures concepts, et présente les activités principales qui attendent les visiteurs.

Il met en particulier l’emphase sur la présence de la réalité virtuelle cette année au Salon de l’auto.

Le Salon International de l'auto de Montréal se déroule du 20 au 29 janvier 2017 au Palais des congrès, à Montréal.