Coiffée d'un bonnet noir à oreilles de chat, la chanteuse Madonna a fait une apparition surprise samedi à la "Marche des femmes" de Washington, appelant à la "révolution de l'amour".

CNN cuts away from @Madonna at #WomensMarch after her 3rd F-bomb pic.twitter.com/oOVlK2Pcl8

— George Bennett (@gbennettpost) January 21, 2017