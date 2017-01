ADVERTISEMENT

Les cris de ralliement sont multiples, ce samedi 21 janvier pour protester contre l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. En marge de la "Marche des Femmes", certains publient des photos de leur paire de chaussures ou enfilent un bonnet rose à oreilles de chats. Et puis il y a les autres... plus expressifs.

Parmi les pancartes hostiles au populiste, on pouvait retrouver, des pénis, seins et autres vulves géants, accompagnés de slogans tels que "Leave my pussy alone". "Laisse ma chatte tranquille", en français.

Des mots qui font référence, évidemment, aux propos obscènes et misogynes tenus par Donald Trump il y a quelques années. Dans une vidéo publiée pendant la campagne américaine, il conseillait à un de ses amis "d'attraper les femmes par la chatte."