Le pape François envoie un message au nouveau président américain

Le pape François a offert vendredi ses bons voeux au nouveau président Donald Trump, en priant pour que ses décisions soient "guidées par les riches valeurs spirituelles et éthiques" du peuple américain, avec une "préoccupation pour les pauvres".

"Je prie pour que vos décisions soient guidées par les riches valeurs spirituelles et éthiques qui ont modelé l'histoire du peuple américain et par l'engagement de votre nation pour l'avancement de la dignité humaine et la liberté dans le monde", écrit le pape dans un message à Donald Trump.

"Sous votre présidence, que la stature (internationale) de l'Amérique continue à être mesurée avant tout par sa préoccupation pour les pauvres, les rejetés et ceux dans le besoin", a-t-il ajouté.

Le pape a aussi assuré prier pour que Dieu procure "sagesse" et "force" à M. Trump dans l'exercice de ses fonctions.

Le 45ème président des Etats-Unis Donald Trump a prêté vendredi serment sur la Bible et a prononcé son discours d'investiture sur les marches du Capitole à Washington.

