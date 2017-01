Didier Conrad et Jean-Yves Ferri | BERTRAND GUAY via Getty Images

Un nouvel album d'Astérix, mettant Obélix en vedette, sortira le 19 octobre, a-t-on appris vendredi auprès de son éditeur.

Ce 37e album de la série créée par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo sera, comme les deux précédents, "Astérix chez les Pictes" (2013) et "Le papyrus de César" (2015), signé par Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin).

L'année 2017 marque le 90e anniversaire d'Albert Uderzo et le 40e anniversaire de la disparition de René Goscinny. Fidèle à son habitude, l'éditeur ne distille qu'au compte-gouttes les informations sur ce nouvel album. "Si on ne peut dévoiler le coeur de l’action, on peut d’ores et déjà vous affirmer qu’il s’agira bien d’un voyage à l’étranger comme le veut la tradition de l’alternance", ont confié Ferri et Conrad, cités par leur éditeur.

"Après être restés en Gaule pour +Le Papyrus de César+, nos héros embarqueront cette fois les lecteurs pour une aventure au-delà des frontières! Au programme: visite de monuments historiques, découvertes gastronomiques et autres rencontres avec des autochtones et célébrités", ont ajouté les auteurs.

"Aventure humaine, humour, personnages savoureux et situations rocambolesques à la pelle, tous les ingrédients seront réunis pour faire de ce nouveau voyage d’Astérix et d’Obélix un futur grand classique de la bande dessinée à partager en famille", a promis l'éditeur ajoutant que le "héros" de cette 37e aventure "ne sera pas forcément celui qu'on croit".

Selon une planche dévoilée vendredi, il semble qu'Obélix, fatigué de n'être que tailleur de menhirs, rêve de devenir un guerrier à l'instar d'Astérix et pourrait jouer un rôle important.

Les aventures d'Astérix, publiées par les éditions Albert-René, une filiale du groupe Hachette,constituent le plus grand succès de l'édition francophone avec environ 370 millions d'albums vendus en 110 langues et dialectes depuis sa création en 1959.

Vu dans Le Grand Fossé. L'infâme comploteur à tête de hareng saur est un Gaulois qui a pactisé avec les Romains. Et qui a traumatisé bon nombre de jeunes lecteurs avec ses dents de vampire et son teint blafard. C'est sans doute le personnage le plus éloigné visuellement de l'univers d'Astérix qu'ait créé Albert Uderzo.

Ignoble architecte conseiller de Cléopatre, il sera prêt à tout pour faire échouer le projet de Numérobis, son grand rival en Egypte. Bon, c'est aussi pour éviter d'être jeté aux crocodiles en cas d'échec. Il sera incarné au cinéma par Gérard Darmon.

Peut-être le plus gentil des méchants d'Astérix. Cet architecte qui a imaginé "Le Domaine des dieux" est effacé, timide, et se laisse facilement déborder par des esclaves devenus syndiqués. Pourtant, il parviendra presque à pervertir l'esprit gaulois et à la "romaniser".

Lui y en a être l'une des rares incursions de la politique dans Astérix. Représenté sous les traits de Jacques Chirac dans "Obélix et Compagnie", frais émoulu de l'ENA (École Nouvelle d'Affranchis), lui y en a vouloir pervertir les Gaulois par l'argent. Pourquoi lui y en a parler comme ça? Pour se faire comprendre d'Obélix qui a un peu de mal avec les théories économiques complexes.

Physiquement, Détritus est peut-être le méchant le plus proche de Promoplus. Plutôt âgé, front dégarni, petit... il fera enfler les rumeurs et sèmera la zizanie dans le village (représentée visuellement par d'immondes bulles vertes). C'est aussi le nom donné à Martine Aubry par Hollande et Valls, d'après Le Canard Enchaîné.

L'effrayant devin, enrôlé de force par les Romains pour déstabiliser le village d'Astérix, profite le temps d'un album de la crédulité des Gaulois superstitieux. Il a été incarné au cinéma par Daniel Prévost dans le très oubliable 1er film d'Astérix.

Dans L'Odyssée d'Astérix, ce conseiller de César engagera l'agent Zérozérosix (une caricature de Sean Connery) afin de se débarrasser enfin de ces irréductibles Gaulois. Une caricature de Bernard Blier qui n'aurait pas été du tout du goût de l'acteur. Après la parution de l'album, ce dernier a laissé un message incendiaire à Albert Uderzo pour l'avoir représenté dans son album sans sa permission explicite.

Le lâche gouverneur de la Corse Suelburnus fait prisonnier le rebelle Ocatarinetabellatchitchix. Mais on le sait bien, en Corse, on n'aime pas trop se faire diriger par quelqu'un qui n'est pas du cru... Il l'apprendra à ses dépens. D'autant qu'il cherchera à doubler également son propre camp, en s'enfuyant avec la recette des impôts. Avoir César, les Corses et d'irréductibles armoricains contre soi, ça fait beaucoup.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée









