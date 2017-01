ADVERTISEMENT

Aux grands maux, les grands remèdes. L'agence de publicité BBR Saatchi & Saatchi Tel Aviv a publié ce mardi 17 janvier une vidéo d'un accident de la route diffusé en direct sur YouTube pour sensibiliser le public aux dangers de l'utilisation du téléphone portable au volant.

Sur celle-ci, on voit la conductrice Ashley Waxman Bakshi, YouTubeuse la plus populaire en Israël, répondre aux questions et commentaires que lui envoient les 2500 personnes venues regarder son live.

Consultant un énième message, la YouTubeuse est victime d'un accident lui coûtant la vie.

Fort heureusement, il s'agissait d'une fausse vidéo enregistrée au préalable. Ashley Waxman Bakshi apparaît après l'accident, hors de sa voiture, pour rassurer ses fans et délivrer le message de sensibilisation.

L'agence BBR Saatchi & Saatchi Tel Aviv justifie cette campagne choc par le manque d'efficacité des précédentes. Les effets des campagnes pour la sécurité routière, toutes plus "horribles" les unes que les autres, n'avaient aucune incidence sur le comportement des automobilistes, car elles étaient "simplement des publicités", estime l'agence. L'idée était ici "d'inscrire à jamais dans les esprits des jeunes l'expérience de la perte d'un être qu'ils aiment".

La vidéo a généré des milliers de commentaires, d'abord d'effroi juste après l'accident, puis de félicitations pour la pertinence et l'originalité du message. En date du vendredi 20 janvier, celle-ci avait été vue près de 60 000 fois.

