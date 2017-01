Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Tiffany offerte par Melania Trump à Michelle Obama?

Entorse au protocole Melania Trump a offert à Michelle Obama un cadeau, une assez grande boîte aux couleurs du très célèbre joaillier new-yorkais Tiffany & Co. Un geste qui a fait réagir et a clairement pris de court l'ex première dame, déconcertée, ne sachant pas comment réagir.

Re-voyez la scène ci-dessous.

Mais que peut bien renfermer la fameuse boîte bleue?

La marque de luxe Tiffany est bien connue pour ses bijoux et ses montres, mais clairement une boîte de cette taille ne peut renfermer un bijou. À en juger l'emballage, on pourrait imaginer une pochette en cuir telle que celle-ci ci-dessous. Un présent à la fois peu impliquant ni trop personnel.

Ou pourquoi pas un porte-document?

Il n'en demeure pas moins que Michelle Obama a eu un moment de gêne qu'elle a eu du mal à dissimuler, ce qui a immédiatement amusé la toile.

Michelle Obama's face as Trump & Melania show up at the White House sums it all up for all of us... pic.twitter.com/t7qywtC5aS

— Crooked Pam (@Muthawalker) 20 janvier 2017