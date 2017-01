ADVERTISEMENT

C'est jeudi soir que Mathieu Bock-Côté a lancé Le nouveau régime: essais sur les enjeux démocratiques actuels à la Librairie Gallimard.

S'il ne fait pas toujours l'unanimité, le sociologue et chroniqueur n'a jamais peur de dire - et d'écrire - ce qu'il pense.

«La démocratie se mondialise, l’identité se diversifie, les mœurs traditionnelles se dissolvent, les sociétés occidentales font pénitence de leurs fautes passées, les minorités sexuelles et culturelles accèdent enfin à la reconnaissance publique et les droits de l’homme refondent intimement et profondément le pacte politique occidental. De gauche, du centre ou de droite, nous communions dans une même célébration de notre époque lumineuse.»

Découvrez ici les clichés de la soirée pris par notre photographe Paméla Lajeunesse:

Close  «Le nouveau régime»: lancement du nouveau livre de Mathieu Bock-Côté sur  

































































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Mathieu Bock-Côté sera à la Librairie du Quartier à Québec le 25 janvier à 18h et au Salon du Livre de l'Outaouais à Gatineau le 25 février.

À VOIR AUSSI: