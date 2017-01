ADVERTISEMENT

Le masque d'un gardien de but de la LNH est non seulement la seule chose qui sépare sa tête d'un lancer frappé pouvant atteindre 160 km/h, c'est aussi le terrain de jeu de Sylvie Marsolais.

L'artiste montréalaise manie l'aérographe avec dextérité et est l'une des rares à peindre les masques des meilleurs gardiens de la ligue — chacun d'entre eux est unique et sert à exprimer la personnalité du gardien et son attachement à son équipe.

Récemment, Marsolais a peint le masque de Reto Berra, le gardien des Panthers de la Floride. Elle a peint des palmiers sur un fond rouge, or et noir rappelant les couleurs de l'équipe. Un surfeur chevauche une vague sur un côté du masque, alors qu'une panthère très réaliste occupe l'autre.

Les logos de l'équipe occupent la majeure partie du dessus, tandis que la coquille située à l'arrière est ornée des initiales de chacun des membres de la famille Berra.

Marsolais, qui est âgée de 38 ans, a confié que chaque gardien obtient une oeuvre personnalisée et qu'aucune n'est identique. «Il n'y a pas de production et aucune reproduction, c'est de la pure créativité de A à Z», a évoqué l'artiste rencontrée dans son atelier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tandis qu'elle applique de la peinture rouge sur un masque avec des mouvements fluides avant de s'arrêter pour vérifier le dessin en face d'elle.

Marsolais, qui dirige 'Sylabrush Airbrush' avec son partenaire Alexandre Mathys, dit que certains gardiens l'approchent en sachant exactement ce qu'ils veulent, alors que d'autres lui donnent carrément carte blanche.

