Une version doublée du «Chalet» en France

ADVERTISEMENT

Succès de VRAK depuis trois ans, Le chalet sera diffusé en France à compter de ce dimanche. La chaîne France 4 relaiera la comédie romantique pour adolescents à coups de quatre épisodes à la fois.

Ça ne sera pas une adaptation avec des comédiens de là-bas, mais bien la version originale doublée par des voix belges et françaises qui sera diffusée. Sarah-Jeanne Labrosse, Catherine Brunet, Julianne Côté, Félix-Antoine Tremblay, Antoine Pilon et les autres jeunes vedettes du Chalet auront donc la chance exceptionnelle de se faire voir de l’autre côté de l’Atlantique.

Chez Passez Go, la maison de production du Chalet, on aspirait éventuellement à exporter le concept, mais la proposition de France 4 est arrivée plus vite que prévu. Car c’est le diffuseur qui a manifesté son intérêt, par le biais du distributeur ACE Entertainment France, lequel a aussi orchestré la vente en France de Mensonges. Passez Go avait déjà cédé une partie des droits du Chalet à ACE Entertainment France en vue d’un rayonnement international, et il semble que le ton feel good de l’histoire ait rapidement interpellé France 4.

«Ça ne partait même pas de démarches de notre part. On est enchantés de la manière dont ça s’est passé», a signalé Félix Tétreault, producteur exécutif et directeur photo du Chalet, en entrevue avec le Huffington Post Québec.

Les comédiens québécois du Chalet ont failli se doubler eux-mêmes dans la mouture française, Catherine Brunet, entre autres, étant très active dans le milieu du doublage. Mais des conflits d’horaire avec le tournage de la troisième année du Chalet ont rendu leur collaboration impossible.

L’entente avec France 4 concerne les deux premières saisons du Chalet, présentées ici à l’hiver 2015 et 2016. France 4 attend de voir les résultats générés par la troisième saison, laquelle vient de commencer à VRAK, pour en acquérir également les épisodes, mais ça sent apparemment très bon.

Le Chalet, création de l’auteure Kadidja Haïdara, est la première série de fiction de Passez Go, qui travaille aussi sur une autre série destinée aux jeunes, L’Académie, que devrait mettre en ligne Club illico à l’automne, et dont les textes sont signés Sarah-Maude Beauchesne, auteure des populaires romans jeunesse Cœur de slush et Lèche-vitrines. D’autres projets d’émissions de télévision et de web-séries sont en outre en développement.

À VOIR AUSSI: