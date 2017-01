ADVERTISEMENT

On peut être une actrice à succès et écrire à ses heures perdues des articles scientifiques. C'est en tout cas ce que vient de réaliser Kristen Stewart, comme le rapporte The Verge. L'actrice est en effet co-auteur d'un article lié à l'intelligence artificielle.

Avec un ingénieur et un producteur, les trois auteurs évoquent la manière dont ils ont utilisé des algorithmes d'apprentissage pour le premier court-métrage de 17 minutes de Kristen Stewart en tant que réalisatrice, Come Swim. Celui-ci raconte la journée d'un homme, à la fois avec des scènes réalistes et impressionnistes.

L'article est publié sur la plateforme Arxiv, où les chercheurs peuvent mettre à disposition leurs travaux, que ceux-ci aient ou non été validés et publiés dans une revue scientifique (ce qui n'est pas le cas ici).

Les auteurs précisent avoir utilisé une technique appelée "transfert de style". L'univers visuel du court-métrage est centré sur une peinture réalisée par Kristen Stewart (visible dans la première page de l'article, en bas à droite). En utilisant une intelligence artificielle, les créateurs du film ont réussi à appliquer le style de ce dessin aux scènes tournées. Cela donne quelque chose comme ça:

Ce type d'algorithme est utilisé par plusieurs équipes depuis quelques temps, par exemple pour imprimer le style d'un peintre célèbre à des photos ou à des vidéos.

TechCrunch rappelle qu'Interstellar avait lui aussi donné lieu à un article scientifique sur la simulation visuelle de trous noirs.

C-3PO et R2-D2 sont peut-être les deux droïdes les plus célèbres du monde. Mais de vrais robots, comme Nao, commencent à rivaliser avec eux. Les progrès en robotique et en intelligence artificielle ne cessent de rapprocher la science de la fiction. Un roboticien de la Nasa a même affirmé il y a quelques jours que l'agence avait les moyens techniques de construire R2-D2 et C-3PO. En attendant les révolutions des décennies à venir, on peut déjà voir d'autres droïdes de Star Wars prendre vie, comme les fameux robots sphères que Luke (ou les jedis du temple) utilise pour s'entraîner. C'est la Nasa qui en a construit, car ils sont parfaits pour évoluer dans l'espace, sans gravité.

Ils sont déjà là depuis quelques années, notamment sur les scènes de concert. Tupac, Mickael Jackson ou encore Elvis Presley se succèdent ces dernières années dans des apparitions holographiques au côté de chanteurs bien vivants. Mais cette technologie encore hors de prix pourrait bien se démocratiser. Des scientifiques du MIT avaient découvert en 2013 une nouvelle technologie permettant de fabriquer des écrans holographiques pour moins de 500 dollars. Le tout avec une résolution standard et en couleurs.

En mars dernier, Boeing a déposé un brevet qui en a fait rêver (ou cauchemarder) plus d'un: celui d'un champ de force. En réalité, il n'y aurait pas un vrai mur visible comme dans l'épisode 1 de Star Wars, mais plutôt des lasers chauffant une zone spécifique pour créer une onde magnétique qui protégera l'objet ciblé. Des étudiants en physique de l'université de Leicester avaient eux imaginé un champ de force réel, fait de plasma. Si la théorie est possible, la pratique serait compliqué: il faudrait déjà un énorme générateur. Surtout, le bouclier détournerait toutes les radiations électromagnétiques y compris... la lumière. Il ferait donc totalement noir à l'intérieur du champ de force.

Le rayon laser, c'est pour demain. L'US Navy teste depuis l'année dernière des canons laser sur ses bâtiments. Et il y a quelques mois, un des constructeurs de drones pour les Etats-Unis a annoncé qu'il travaillait sur un projet de drones équipés de canons laser. Pour autant, vous ne verrez jamais de petits rayons laser de quelques centimètres traverser une pièce, la lumière voyageant bien trop vite pour vos yeux. Heureusement, des scientifiques ont réussi à filmer un rayon laser comme dans Star Wars. Pas grâce à une caméra enregistrant des milliards d'images à la seconde, mais en activant le laser à chaque image que filme la caméra:

En 2011, un internaute avait lancé une vague de mobilisation pour construire un AT-AT, ces fameux gigantesques quadrupèdes mécaniques de l'Empire contre-attaque, pour les Etats-Unis. Il avait finalement dû abandonner son projet (notamment car LucasFilm lui a rappelé la dure loi de la propriété intellectuelle), mais entre temps, cela permis à des scientifiques d'estimer la faisabilité du projet. Heiko Hoffman, spécialiste de la robotique des laboratoires HRL de Californie, avait estimé qu'il était possible de créer un AT-AT, mais que cela coûterait au moins 100 millions de dollars.

En 2013, plus de 34.000 fans avaient officiellement demandé à la maison blanche de bâtir une étoile de la mort. Heureusement, le gouvernement américain avait répondu par la négative. Quant à la faisabilité d'une mini-planète faite de métal, un ingénieur de la Nasa a estimé qu'il serait préférable de créer cette gigantesque masse à partir d'un astéroïde, qui dispose de millions de tonnes de matières premières, plutôt que de faire rapatrier tout cela d'une planète. Si l'arme ultime de l'empire semble totalement inatteignable scientifiquement, des étudiants de l'université de Lehigh se sont par contre amusés à en estimer le coût de construction. Rien que pour acheter le fer nécessaire, cela coûterait la bagatelle de 852.000.000.000.000.000 dollars.

C'est l'arme emblématique de la saga. Mais si elle passionne les fans, elle semble hautement improbable, scientifiquement parlant. Après tout, un laser n'est pas solide. Pourtant, en 2013, des chercheurs d'Harvard et du MIT ont fait une découverte étonnante: un moyen de lier les photons de manière à former une "molécule" de lumière". "Quand les photos interagissent ente eux, ils se poussent et se détournent. La physique de ces molécules est similaire à ce que l'on voit" avec les sabres laser, expliquait en 2013 le chercheur d'Harvard Mikhail Lukin au Guardian. Reste toujours deux problèmes: un tel laser demanderait une puissance énorme. Surtout, un laser n'a pas de "fin" et continue jusqu'à l'infini ou jusqu'à toucher un obstacle. De nombreux scientifiques interrogés sur la question penchent donc plutôt pour un sabre pas vraiment laser, mais fait de plasma. Problème: celui-ci serait alors tellement chaud qu'il ne serait pas possible de le tenir dans ses mains.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

