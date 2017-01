ADVERTISEMENT

Lorsque vient le temps de parler des tabous amoureux, l’infidélité est loin d’être la plus surprenante, mais il reste qu’elle est encore inacceptable aux yeux de la société.

«La grande majorité des gens, quelque part dans leur vie, tromperont ou seront trompés», a dit l’auteur du roman à succès Wild, Cheryl Strayed, lors d’un podcast pour le magazine Châtelaine.

Tout au long du segment, l’auteure explique que l’infidélité est plus commune qu’on le croit.

«Les gens vont dire que c’est une chose qu’ils devraient avoir laissée de côté il y a longtemps, mais ce n’est pas vrai. Parfois, c’est un facteur qui fait que les couples restent ensemble pendant longtemps» ajoute-t-elle.

Il est vrai que l’infidélité est une des choses les plus stressantes qui puissent arriver à une relation à long terme et ça prend beaucoup de travail pour passer à travers un obstacle comme celui-ci, mais plusieurs experts s’entendent pour dire qu’il est possible d’y arriver.

Nous sommes habitués à admirer des relations de couple dites «parfaites». Cheryl ajoute qu’il est cependant difficile de garder le même partenaire sexuel pendant des années, même dans les meilleures relations. Ses commentaires appuient des études qui suggèrent que l’infidélité serait dans nos gènes.

C’est pourquoi il serait préférable de reconnaître et d’accepter qu’il y a des limites à la monogamie, ou, comme le dit la populaire auteure : «Nous pouvons être plus complaisants envers nous-mêmes et les autres si nous nous laissons vivre un peu plus ouvertement.»

À voir également :

Close  Les signes d'infidélité selon les détectives privés sur  

Pratique bien courante chez nos voisins du Sud, les détectives privés sont couramment appelés à vérifier si un conjoint est infidèle….Ou non. Si les Québécois ont tendance à être moins paranoïaques que le reste de l’Amérique et à ne pas aller aussi loin qu’à débourser des sous pour se procurer les services d’un enquêteur privé, le taux d’infidélité conjugale n’en demeure pas moins semblable.

Ce type de personne ne vit qu'au moment présent où toute gratification immédiate est jugée juste et bonne... Ce genre de personne n’est pas reconnu pour rester stoïque devant les tentations.

Si cela n’est bien sûr pas une preuve en soi, un changement comportemental est l’un des premiers signes d’une infidélité.

Chez les infidèles, c’est une intimité insatisfaisante, déficiente, la frustration qui en résulte, un besoin de vitalité et de passion au lit qui sont souvent cités.

Un mot de passe sur le cellulaire. Un second mot de passe sur le cellulaire après cinq minutes d’inactivité. Un mot de passe sur certaines filières de l’ordinateur...

Gare aux nouvelles rencontres et aux amitiés qui vous excluent. En effet, les détectives en ont vu de toutes les couleurs: «La plupart du temps, c’était un proche: un voisin, collègue, ami, dermatologue, entraîneur personnel, etc.».  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.