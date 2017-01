ADVERTISEMENT

House of Cards a le don de faire ses annonces au bon moment! C'est vendredi matin, en pleine journée d'investiture de Donald Trump, que la célèbre émission de Netflix a confirmé la date de sortie de sa cinquième saison: le 30 mai 2017.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj -- House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017

Plus tôt, Netflix avait annoncé qu'il y aurait une cinquième saison de la populaire émission qui met en vedette Kevin Spacey et Robin Wright. Au grand bonheur des fans, qui sont de plus en plus nombreux!

À ce jour, la série a remporté deux Golden Globes et 4 Emmy Awards. Gageons que les hommages ne sont pas terminés...

