Donald Trump a fait son entrée à la Maison Blanche et est devenu officiellement le 45e président des États-Unis ce vendredi 20 janvier. Et cela a aussi eu un impact sur Twitter, le réseau social préféré du milliardaire pour régler ses comptes.

La transition numérique a eu lieu et plusieurs comptes ont dû faire table rase du passé. Le compte @POTUS (acronyme de "President of the United States"), lancé il y un peu plus d'un an, a ainsi été mis à la disposition de Trump. Tous les tweets ont été "nettoyés" pour laisser la place nette au nouveau président. Impossible donc de voir d'anciens messages de Barack Obama remonter sur le réseau social avec la photo et le nom de Donald Trump.

S'il avait été annoncé que le compte conserverait ses abonnés (13,7 millions exactement le 20 janvier), on constate que le compte a perdu tous ses abonnés ce vendredi.

Slate.com a relevé que la nouvelle bannière du compte @POTUS était une photo de... l'investiture de Barack Obama le 20 janvier 2009. Mais cela n'a pas duré... Quelques dizaines de minutes plus tard, la photo a été changée pour montrer Donald Trump dans le célèbre bureau ovale (avec une photo de très mauvaise qualité)

Et son premier tweet a été moins polémique que les saillies auxquelles les internautes étaient habitués, se contentant de mettre un lien vers son discours:

Notons que Donald Trump dispose toujours de son compte personnel, le @realDonaldTrump, suivi par 20,6 millions de personnes et encore utilisé ce 20 janvier. Mais tous ces changements étaient prévus par l'exécutif américain depuis le 31 octobre, dans un long texte sur la "Transition présidentielle à l'heure des réseaux sociaux".

Où sont passés les tweets d'Obama?

Un nouveau compte, @POTUS44, rassemble tous les tweets envoyés par Obama sur le compte @POTUS avant qu'il ne passe aux mains de Trump. Les 348 tweets ont été archivés.

La même logique a été appliquée aux comptes de la Première dame Michelle Obama (@FLOTUS), du vice-président Joe Biden (@VP) ou encore du porte-parole de l'exécutif Josh Earnest (@PressSec).

Obama pourra reprendre son activité numérique sur son ancien compte, @BarackObama. S'il a été majoritairement utilisé par son équipe de campagne, il a aussi servi à envoyer quelques messages personnellement rédigés. Les tweets personnels étaient signalés avec les initiales "bo" à la fin.