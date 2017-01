ADVERTISEMENT

Anne-Marie Losique continue de faire rayonner son «art coquin». Super Écran a confirmé, plus tôt cette semaine, l’acquisition de la série XConfessions, dont les volumes 1 et 2 seront diffusés sur ses ondes en février et en mars. The Movie Network a aussi acheté le produit.

Losique a agi comme «entremetteuse» dans le dossier XConfessions, elle qui travaillait depuis plusieurs mois à vendre ce projet de l’auteure et cinéaste suédoise Erika Lust à des plateformes d’envergure en Amérique du Nord. La femme d’affaires a bien sûr partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

Anne-Marie Losique est toujours à la tête de la chaîne bilingue de divertissement pour adultes VividTV Canada et présidente et directrice générale de VanessaMedia, ce qui l’amène à faire voyager des contenus d’ici et d’ailleurs dans son créneau.

PAGE FACEBOOK AM LOSIQUE: https://www.facebook.com/amlosique/