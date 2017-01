7 termes à connaître si vous êtes nouvellement célibataire

Le Baluchon, situé à St-Paulin, est un complexe d’écovillégiature où les activités de plein air sont à l’honneur. Un spa nordique invite à la détente au bord d’une rivière bordée d’une belle forêt. Les sorties entre filles y sont de plus en plus populaires. L’auberge offre des chambres à deux lits qui sont propices aux conversations qui n’en finissent plus, comme on les aime. Ce sera l’occasion de se faire dorloter et de célébrer l’amitié. Profitez de cette belle saison hivernale pour partir à cheval dans les sentiers enneigés. Un forfait Escale Santé donne droit à des massages, l’accès au spa nordique, au dîner gastronomique et au petit-déjeuner en plus des activités sur les sentiers enneigés. À partir de 273 $ le week-end. p.p. en occ. double. http://www.baluchon.com/auberge-mauricie/spaSante_forfaits-hebergementDetails.cfm?noForfait=2097

14 février de 20 h à 23 h Dans le cadre des festivités du Carnaval de Québec, les organisateurs recréent le jeu télévisé où des célibataires, trois gars et trois filles de part et d’autre d’un mur tentent de se séduire. C’est au Palais qu’aura lieu cette rencontre de célibataires ludique pour la Saint-Valentin. Pour avoir accès au site et aux 17 jours de festivités, il faut se procurer l’Effigi 2014, soit un petit Bonhomme Carnaval au coût de 15 $. www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/evenements/le-coup-de-foudre-de-bonhomme

Jeudi 13 février, 18 h 30, restaurant Lili Margot Le concept de dégustation divisé en quatre stations différentes favorise les discussions autour d’un bon verre de vin ou de bière. À chaque service, en plus de goûter différents mets, on vous invite à changer de station afin que vous puissiez rencontrer le maximum de célibataires possible. Ce souper est organisé par Tchintchin et Cie, et ils assurent que la parité homme femme soit respectée. 69,99 $ par personne.

14 février 2014, 18 h. Windsor Hyper Grill & Bar Speeddating Montréal organise pour les célibataires entre 25 à 45 ans, une soirée de speed dating pour trouver l’âme sœur. Cupidon sera au rendez-vous pour vous aider à oublier votre timidité et oser vous mettre en valeur. Ce sont des séances de 5 minutes où vous tenterez d’en savoir le plus possible sur l’autre tout en faisant valoir votre personnalité. Sur le site, vous trouverez des trucs et astuces de toutes sortes pour que vous soyez à votre meilleur. Amusez-vous! Vous n’avez rien à perdre et qui sait peut-être tout à gagner? Selon les organisateurs, le taux de succès serait de 69,9 %. 25 $, plus les frais du réseau Admission. www.speeddatingmontreal.com/media

Jeudi 13 février 2014, 17 h 30 Situé dans le Vieux-Montréal, Le Balcon organise en collaboration avec l’Agence Faucon Trouve, une soirée endiablée pour les célibataires de 35 à 55 ans. Le Balcon se situe entre le cabaret new-yorkais et le café-théâtre parisien. Ce souper spectacle mettra en vedette des artistes cubains, qui promettent de mettre le feu à la piste de danse. 50 $ par personne, souper et spectacle inclus. www.lebalcon.ca