Le député ontarien, qui a été ministre des Anciens Combattants dans le précédent gouvernement conservateur, était accompagné de sa famille _ sa femme Rebecca, leurs enfants, Jack et Mollie, et de son père John O'Toole, qui a été un député provincial progressiste conservateur dans la circonscription de Durham, en Ontario, de 1995 à 2014. Erin O'Toole, un avocat et ancien officier de l'aviation canadienne, a été élu pour représenter la circonscription fédérale de Durham lors de l'élection complémentaire de 2012. Il a reçu le soutien des députés conservateurs Cathy McLeod, Todd Doherty, Blake Richards, Michael Cooper, Kevin Waugh, Robert Sopuck, Jamie Schmale, John Brassard et Colin Carrie. M. O'Toole avait donné son nom l'an dernier pour devenir chef intérimaire du parti, et avait initialement dit qu'il ne planifiait pas se joindre à la course. Il dit avoir changé d'avis après avoir reçu les encouragements de collègues du caucus cet été.