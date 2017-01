ADVERTISEMENT

Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré-Mercier, prend du galon.

Nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités à l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015, le voilà whip du gouvernement.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que celui qui jusqu'à cette semaine tenait le rôle de whip, l'ancien militaire Andrew Leslie, devenait secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Le député Leslie se voit ainsi confié le rôle de soigner les relations entre le gouvernement canadien et le nouveau gouvernement de Donald Trump.

Jeudi après-midi, un communiqué diffusé par le bureau du premier ministre a annoncé le nom du nouveau whip en chef du gouvernement.

M. Rodriguez a été député de la circonscription d'Honoré-Mercier de 2004 à 2011. Une candidate néo-démocrate l'a délogé de son comté montréalais à l'élection de 2011. Il a réussi à s'y faire élire à nouveau en 2015.

Le travail du whip est de s'assurer que les députés de son parti parlent d'une même voix lors des débats aux Communes et, plus important encore, lors des votes. C'est aussi lui qui distribue les places aux comités parlementaires et même les sièges à l'intérieur de la Chambre des communes.

"Il veillera à ce que nos députés se trouvent au bon endroit au bon moment, et à ce qu'ils demeurent concentrés sur la mise en oeuvre des priorités du gouvernement du Canada", a dit M. Trudeau dans le communiqué où il a annoncé les nouvelles responsabilités de M. Rodriguez.

Ce dernier rajustement dans le gouvernement Trudeau ne sera probablement pas le dernier. Les mandats de tous les secrétaires parlementaires nommés en décembre 2015 se terminent le 27 janvier.

Le conseil des ministres, remanié la semaine dernière par M. Trudeau, se réunit pour deux jours à Calgary, la semaine prochaine. On s'attend donc à avoir une nouvelle liste de secrétaires parlementaires avant la reprise des travaux, le 30 janvier.





