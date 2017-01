Iron Maiden s'arrêtera à Québec en juillet

ADVERTISEMENT

Iron Maiden sera de passage à Québec pour l'une des deux dates canadiennes de sa tournée mondiale The Book of Souls. Le groupe métal britannique foulera la scène du Centre Vidéotron le 16 juillet.

Les amateurs du groupe seront heureux de retrouver sur scène tout l’appareillage qui fait sa réputation : les thématiques mayas et les diverses incarnations de la mascotte Eddie, sorte de mort-vivant aux cheveux longs, feront partie du décor.

Le 16e album d’Iron Maiden, The Book of Souls, paru en 2015, a été bien reçu par la critique et les amateurs, souvent pointilleux. Disque double, il opère un retour aux compositions plus longues, les rythmes se déclinant en de nombreux solos, signature incontestée des guitaristes Adrian Smith et Dave Murray.

Pour cette présente tournée, Iron Maiden visitera 34 pays à bord d’un Boeing 747 piloté par nul autre que Bruce Dickinson, le célèbre chanteur du groupe.

Les billets seront en vente à compter du 27 janvier.

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter



À VOIR AUSSI: