Il n'y a pas que Green Day qui est inspiré par l'élection de Donald Trump. Le groupe britannique Gorillaz et le chanteur Benjamin Clementine ont lancé jeudi une nouvelle chanson attaquant le milliardaire qui deviendra vendredi président des États-Unis.

Dans le vidéoclip de Hallelujah Money, Clementine chante depuis la Trump Tower «Don't worry my friends/ If this be the end/Then so shall it be». Une pièce aux accents nostalgiques qui ne réconfortera en rien ceux qui dépriment à l'idée de voir Donald Trump mener nos voisins du Sud pour les quatre prochaines années...