Esther the Wonder Pig/Facebook

ADVERTISEMENT

La dernière fois que le Huffington Post Canada avait pris des nouvelles d’Esther, il y a 3 ans, la truie domestique pesait déjà 300 livres.

Mais depuis, l’animal a plus que doubler son poids et pèse en ce moment autant qu’un ours polaire moyen, soit 650 livres.

Le couple de Toronto formé de Derek Walter et Steve Jenkins ont adopté Esther en 2012. Ils pensaient avoir mis la main sur un cochon nain qui, une fois adulte, ne pèserait pas plus de 70 livres (Esther en pesait 4 au moment de l’adoption).

Mais ils ont rapidement découvert qu’ils avaient été induits en erreur alors que leur nouvel animal de compagnie prenait du poids à un rythme effarant et que la tendance ne semblait pas vouloir ralentir.

Quand Esther ne prend pas la pose pour une photo Facebook ou Instagram destinée à ses millions d’abonnés, elle profite de la vie en mangeant et en relaxant avec les membres de sa famille adoptive.

Sa diète est principalement composée de fruits, de légumes et de grains, mais elle aime bien manger un pot de crème glacée Ben & Jerry’s ou un morceau de gâteau de temps à autre.

Malgré son poids, ses propriétaires croient qu’elle n’a pas fini de grossir.

«Selon notre vétérinaire, elle a atteint son poids maximal pour son âge, mais il est fort probable qu’elle continue de grossir en vieillissant.»

Close  Esther la truie domestique sur  



























Shown here with owner Steven Jenkins.















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Cet article initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.