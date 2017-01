10 astuces pour aider vos enfants à ne pas tout salir sur leur passage

Utilisez un support à chaussures pour ranger tout ce dont vous et votre enfant avez besoin en voiture. Source : Pinterest

Un ingénieux système de rangement pour garder votre baignoire en ordre et permettre aux jouets de votre enfant de sécher correctement. Source : The Inspired Home

Un moule à muffin pour que votre enfant n'ait plus les mains gluantes lorsqu'il mange un popsicle. Source : PopSugar

Un moule à gâteau pour jouer en voiture sans s'éparpiller. Source : The Twitchetts

Ce panier pour la douche est parfait pour éviter les dégâts lorsque vous mangez dans la voiture. Source : Look What I Did